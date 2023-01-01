Киев, 2 января, 2023, 00:57 — ИА Регнум. Монархию на Украине призвал установить как единственную актуальную сейчас форму правления советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью певцу Олегу Скрипке. Соответствующая видеозапись была опубликована 1 января в телеграм-канале Арестовича.

Цитата из видео на YouTube Алексей Арестович

Арестович сравнил ситуацию вокруг Украины с событиями, описанными в художественной книге английского автора Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец» — классике жанра фэнтези.

«Если мы воспринимаем русское нашествие как войну с орками, то и переживаем конкретный сюжет, описанный Толкиеном во «Властелине колец». Когда Путин подарил девять колец лидерам СНГ, варианты объяснений происходящего сузились дополнительно. А если да, одним из следующих этапов развития сюжета должно быть возвращение Короля», — пояснил Арестович.

Рассуждая о том, готова ли Украина к монархии, Арестович указывает, что объявление монархии для Украины — это единственный, по его мнению, способ «перебить» всё московское. Арестович уточняет, что после смены формы правления киевский режим должен заявить о начале «сбора земель» Рюриковичей.

Арестович отметил, что на сегодняшний день монархия есть в Великобритании, а в Испании эту форму правления восстановили после Франсиско Франко, также Арестович упомянул Бельгию и заявил, что во Франции сильны движения за возвращение монархии.

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