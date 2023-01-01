Нью-Йорк, США, 2 января, 2023, 00:53 — ИА Регнум. Скорая психиатрическая помощь может понадобиться постоянному представителю киевского режима в ООН Сергею Кислице прямо на заседании Совета Безопасности этой организации, 1 января написал в своем телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Приступ безумия

Он заявил, что диагноз Кислицы «абсолютно ясен» и предупредил о возможных случаях обострения у киевского дипломата. Полянский напомнил, что с началом 2023 года Совбез остался без постпреда Мексики Хуана Рамона де ла Фуэнте, который по профессии является психиатром. Зампостпреда России также выразил опасения, что с уходом мексиканского дипломата из СБ ООН Кислица останется без медицинской помощи на заседаниях Совета Безопасности.

«Жаль все-таки, что с уходом Мексики из Совбеза с 1 января нас покинул ее постпред — профессиональный психиатр, его услуги явно по-прежнему востребованы! Конечно, он сможет наблюдать господина Кислицу на расстоянии, тем более что диагноз абсолютно ясен. Не обострился бы только, а то придется скорую психиатрическую прям на заседание вызывать», — предупредил Полянский.

Так зампостпреда РФ оценил сообщение Кислицы в микроблоге, которое сопровождалось ненавистью в адрес России и «российского твиттера ООН». Киевский дипломат прикрепил к своему посту фотографию наручных часов с Бэтменом и изображение здания штаб-квартиры ООН в тумане.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря Сергей Кислица опубликовал в своем микроблоге изображение, на котором флаг США стилизован в цвета флага киевского режима.