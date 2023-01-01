В Филадельфии девять человек были ранены в перестрелках в новогоднюю ночь
В одном из крупнейших городов США уличное насилие не прекратилось даже во время встречи Нового года
Филадельфия, США, 2 января, 2023, 00:18 — ИА Регнум. Филадельфия пережила в новогоднюю ночь волну криминального насилия с применением огнестрельного оружия, сообщает 1 января телеканал Fox News.
Цитата из к/ф «Кобра». Реж. Джордж Пан Косматос. 1986. США
Стрельба
Результате вспыхнувших на городских улицах перестрелок было ранено, по меньшей мере, девять человек, в том числе, 87-летняя женщина и несовершеннолетний.
Первые выстрелы прозвучали в Филадельфии уже через час после наступления Нового года.
Все раненные сейчас находятся в больницах. Полиция смогла арестовать только одного из стрелявших. По остальным случаям ведётся следствие.
Напомним, что проблема криминального уличного насилия является чрезвычайно актуальной для ряда крупных городов США.