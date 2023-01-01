Филадельфия, США, 2 января, 2023, 00:18 — ИА Регнум. Филадельфия пережила в новогоднюю ночь волну криминального насилия с применением огнестрельного оружия, сообщает 1 января телеканал Fox News.

Цитата из к/ф «Кобра». Реж. Джордж Пан Косматос. 1986. США Стрельба

Результате вспыхнувших на городских улицах перестрелок было ранено, по меньшей мере, девять человек, в том числе, 87-летняя женщина и несовершеннолетний.

Первые выстрелы прозвучали в Филадельфии уже через час после наступления Нового года.

Все раненные сейчас находятся в больницах. Полиция смогла арестовать только одного из стрелявших. По остальным случаям ведётся следствие.

Напомним, что проблема криминального уличного насилия является чрезвычайно актуальной для ряда крупных городов США.