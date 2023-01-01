Вашингтон, 1 января, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Заявление о своём окончательном решении бороться за переизбрание на пост главы государства может объявить уже в феврале президент США Джозеф Байден. Об этом 1 января сообщает издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Как отмечается в публикации, есть довольно большая и при этом «растущая вероятность» того, что глава Белого дома примет решение об участии в президентской гонке, при этом объявление об этом будет сделано раньше, чем планировалось. Предполагается, что Байден определиться уже в середине февраля.

Предполагается, что официально о решении баллотироваться на пост президента США Байден может объявить перед ежегодным посланием американского лидера «О положении страны», с которым он выступит перед палатой представителей и сенатом Конгресса США.

При этом Байден ещё не принял окончательного решения о выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства в 2024 году. Утверждается, что возможность участия в президентских выборах американский лидер будет обсуждать со своей семьёй и группой особо близких политических союзников во время отпуска на острове Санта-Крус (Виргинские острова в Карибском море).

При этом сомнения в выдвижении Байденом своей кандидатуры на пост президента США возникают, в основном, из-за обеспокоенности близких и однопартийцев-демократов о здоровье действующего главы США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что советники президента США Байдена начали прорабатывать вопросы проведения предвыборной кампании, на случай, если американский лидер примет решение о выдвижении на второй срок.