Брюссель, 1 января, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Запад должен продолжать оказывать помощь Киеву в долгосрочной перспективе, поскольку конфликт на украинской территории затягивается, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире радиостанции BBC Radio 4.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Глава альянса считает, что прошедшая в России частичная мобилизация якобы говорит об отсутствии у Москвы планов прекращать боевые действия. Генсек призвал убедить РФ «сесть за стол переговоров» и заставить российскую сторону «признать Украину как суверенное независимое государство в Европе».

По его словам, такой сценарий возможен, только если Киеву будет и дальше оказываться военная помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Британии Риши Сунак пообещал продолжить поддержку киевского режима. 30 декабря газета The Washington Post написала о том, что военная помощь Киеву со стороны Вашингтона может оставить США беззащитными против Китая.

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