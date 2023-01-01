Бразилиа, 1 января, 2023, 23:32 — ИА Регнум. Обещание покончить с голодом в стране подтвердил принявший присягу президента Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в своей речи во время церемонии инаугурации 1 января. Трансляцию церемонии вели все ведущие телеканалы Бразилии.

(сс) BCNChile Луис Инасиу Лула да Силва

«Двадцать лет назад я начал свою инаугурационную речь со слова «перемена». Я сказал тогда, что миссия моей жизни будет выполнена, когда каждый бразилец сможет питаться три раза в день. Сегодня я должен повторить это обязательство на фоне роста нищеты и голода, которые мы ранее преодолели, и которые являются самым серьезным симптомом разрушений, произошедших в стране за последние годы», — заявил Лула да Силва.

Кроме того, Лула да Силва указал на намерение укреплять сотрудничество в рамках объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), а также со странами Африки, чтобы прорвать изоляцию Бразилии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бразилии принял присягу избранный президент Бразилии Лула да Силва.