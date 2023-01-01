Вашингтон, 1 января, 2023, 23:19 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден ответил молчанием Владимиру Зеленскому, призвавшего предоставить Киеву американскую бронетехнику, а также другие виды вооружения, написал подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для портала 19Fortyfive.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Их встреча прошла еще 21 декабря в Вашингтоне. Зеленский просил Байдена поставить для ВСУ танки, БР, сотни артиллерийских орудий и несколько батарей зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, а не одну, как пообещали Соединенные Штаты.

Дэвис считает, что такое поведение американского лидера является стремлением избежать прямого военного конфликта НАТО и России, в ходе которого может произойти обмен ядерными ударами. Автор публикации похвалил такую позицию Вашингтона, назвав ее «правильным подходом» и «разумной сдержанностью».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря издание Politico написало о том, что Соединенные Штаты в очередной раз отказали поставить ВСУ ракеты ATACMS с радиусом действия более 300 км. 30 декабря бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор выразил мнение о том, что передача США Киеву ЗРК Patriot стала своеобразным прощальным жестом американских властей перед поражением киевских вооруженных формирований.