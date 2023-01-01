Санкт-Петербург, 1 января, 2023, 23:04 — ИА Регнум. Около двух тысяч граждан стран ближнего зарубежья были задержаны полицией в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге. Об этом 1 января сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодний Петербург

Уточняется, что граждане были задержаны и доставлены в полицию в рамках проведения комплекса профилактических мероприятий для обеспечения правопорядка. Отмечается, что в результате проверки были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, по которым были приняты меры административного воздействия.

Кроме того, благодаря профилактическим мероприятиях удалось избежать нежелательных инцидентов на Дворцовой площади во время новогодних гуляний и избежать давки. Также полицией были предотвращены попытки запуска фейерверков и использования других пиротехнических изделий, что в толпе людей, собравшихся возле главной ёлки Санкт-Петербурга, было небезопасно и могло привести к трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь при запуске фейерверков пострадали восемь человек.