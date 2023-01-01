Пекин, 1 января, 2023, 23:13 — ИА Регнум. Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) считает, что победа Китая над США в новой космической гонке может привести к тому, что Пекин будет претендовать на владение огромными участками Луны, сообщает 1 января телеканал издание Politico.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Луна

Администратор НАСА Билл Нельсон, бывший астронавт и сенатор от штата Флорида, предупредил, что вполне возможно, что Китай оцепит наиболее богатые ресурсами районы лунной поверхности, если он первым установит там своё присутствие.

«Это факт: мы участвуем в космической гонке. И это правда, что нам лучше следить за тем, чтобы они не добрались до мест на Луне под видом научных исследований. И не исключено, что они скажут: «Держитесь подальше, мы здесь, это наша территория!».

Далее Нельсон указал на агрессию Китая в Южно-Китайском море, где китайское правительство регулярно заявляло о своих правах на суверенитет над территориями, принадлежащими другим странам.

По мнению Нельсона, гонка за Луну между США и Китаем становится всё более жёсткой, и следующие два года могут определить, кто одержит в ней вверх.

Напомним, что в Китае разрабатывается программа посадки космического модуля на поверхность Луны.