Штат Калифорния, США, 1 января, 2023, 22:40 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировали сейсмологи в американском штате Калифорния. Об этом 1 января сообщила Геологическая служба США.

Цитата из к/ф «Землетрясение». Реж. Марк Робсон. 1974. США Калифорния. После сильного толчка

Подземные толчки были зафиксированы в 18:35 по всемирному координированному времени (21:25 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 15 км на северо-запад от города Рио Делл (проживает около 3400 человек), и в 26 км на северо-запад от города Фортуна (проживает около 12 тыс. человек).

Очаг землетрясения располагался на глубине 28 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 3,5, которое произошло в акватории Чёрного моря в Анапе и Новороссийске.