Бразилиа, 1 января, 2023, 22:24 — ИА Регнум. Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал 35-м главой государства, сообщает газета El Pais.

Ricardo Stuckert Луис Инасиу Лула да Силва

Он уже возглавлял страну с 2003 год по 2011 годы. Торжественная церемония прошла в Конгрессе республики.

30 декабря председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко прибыла в Бразилию для участия в этом мероприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в бразильской столице был пойман мужчина с ножом и взрывным устройством, который пытался попасть на инаугурацию Лулы да Силвы.

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