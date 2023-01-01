Нальчик, 1 января, 2023, 21:48 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии 11-летний школьник провалился под лёд и утонул. По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются виновные в причинении смерти по неосторожности, сообщили 1 января в Следственном комитете по региону.

Цитата из x/ф «Александр Невский». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Треснувший лёд

Установлено, что несчастный случай произошел вечером 31 декабря. Двое детей в возрасте 11 и 13 лет прогуливались неподалеку от озера, расположенного в хуторе Ново-Троицкий неподалеку от города Прохладный. Дети вышли на тонкую корку льда, и она треснула. Мальчики провалились под лёд. Старший смог выбраться на берег и позвать на помощь взрослых, однако прибывшие на место происшествия спасатели спасти второго подростка не смогли.

«Следователями в рамках следствия будут установлены и изучены все обстоятельства, ставшие причиной гибели несовершеннолетнего», — говорится в сообщении СКР.