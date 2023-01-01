Вашингтон, 1 января, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Наступивший год большинству стран мира принесёт рецессию. Об этом 1 января заявила на телеканале CBS директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика США

«Для большей части мировой экономики год будет тяжелым, ещё более тяжелым, чем тот, что мы оставляем позади», — сказала Георгиева.

Причиной для этого, по мнению главы МВФ, будет снижение темпа роста трёх крупнейших экономик в мире — США, ЕС и Китая. Она отметила, что все они начали замедляться.

По её мнению, страны ЕС пострадали из-за спецоперации России по денацификации Украины. При этом ранее в эфире того же канала Георгиева похвалила страны Европы за отказ от российских энергоносителей ради «независимости», несмотря на то, что теперь им придётся столкнуться с «суровой зимой».