Экономики большинства стран мира в 2023 году ожидает рецессия — глава МВФ
Глава МВФ спрогнозировала рецессию для мировой экономики из-за ситуации в США, ЕС и Китае
Вашингтон, 1 января, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Наступивший год большинству стран мира принесёт рецессию. Об этом 1 января заявила на телеканале CBS директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
«Для большей части мировой экономики год будет тяжелым, ещё более тяжелым, чем тот, что мы оставляем позади», — сказала Георгиева.
Причиной для этого, по мнению главы МВФ, будет снижение темпа роста трёх крупнейших экономик в мире — США, ЕС и Китая. Она отметила, что все они начали замедляться.
По её мнению, страны ЕС пострадали из-за спецоперации России по денацификации Украины. При этом ранее в эфире того же канала Георгиева похвалила страны Европы за отказ от российских энергоносителей ради «независимости», несмотря на то, что теперь им придётся столкнуться с «суровой зимой».