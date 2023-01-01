Санкт-Петербург, 1 января, 2023, 21:18 — ИА Регнум. В Петербурге произошёл пожар в коммунальной квартире, расположенной в доме на Вознесенском проспекте. Жильцы дома в настоящее время эвакуированы. На месте работают пожарные. Информации о пострадавших пока нет, сообщили 1 января в пресс-службе регионального управления МЧС.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Известно, что возгорание произошло в восьмикомнатной коммунальной квартире. К ликвидации огня привлечены 27 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

Квартира находится в историческом доме №18 по Вознесенскому проспекту в центре города. Здание было построено в начале прошлого века. Первоначально в нем располагался доходный дом купца Е. М. Орлова. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Напомним, летом 2022 года пожар произошёл в коммунальной квартире в центре Санкт-Петербурга, в доме, где располагается музей поэта Александра Блока. При пожаре пострадал один человек.