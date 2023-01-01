Нью-Дели, 1 января, 2023, 21:20 — ИА Регнум. Руководство подразделения японской автомобильной компании Toyota в Индии (Toyota Kirloskar Motor) получило информацию о возможной утечке большого количества данных. Об этом 1 января сообщает Reuters.

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«Toyota Kirloskar Motor (TKM) была уведомлена одним из своих поставщиков услуг об инциденте, который мог способствовать раскрытию личной информации ряда клиентов», — сообщили в компании.

Отмечается, что данные могли попасть в Сеть. Масштабы утечки, а также информация о том, сколько клиентов могло пострадать, не сообщается.

Напомним, в октябре 2022 года в японском подразделении Toyota сообщили об утечке данных о 296 тыс. клиентов.