Киев, 1 января, 2023, 21:00 — ИА Регнум. Жителям Украины не стоит ждать каких-то улучшений, пока страной руководит Владимир Зеленский. Его знаний и опыта не хватает для понимания ситуации, в которой оказалась Украина, при этом он продолжает верить обещаниям Запада. Такое мнение высказал в блоге на YouTube экс-советник главы государства экономист Олег Соскин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его прогнозам, в дальнейшем ситуация на Украине будет только ухудшаться, дойдя до экономической стагнации, которая приведет к политическим репрессиям и террору со стороны киевского режима.

«Поскольку Украина — это страна-лузер, страна депрессивная, находящаяся в энтропийной воронке, до 2023 — 24 года вообще нечего говорить о каком-то улучшении. <…> Какое развитие? Когда этот мальчик Зеленский, клоун, начинает говорить про какой-то там план Маршалла. Ну это просто дитё. Что вы с ребенка возьмете? Он разве что-то понимает?» — заявил Соскин.

Напомним, 30 ноября Владимир Зеленский в видеообращении для Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок заявил, что Украине необходимо выделить на восстановление более $1 трлн. Для получения этой суммы Киев готов передать подконтрольные области и города под шефство стран Запада.

По утверждению главы киевского режима, интерес к такой идее уже проявляют власти многих государств.