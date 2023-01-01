Оренбург, 1 января, 2023, 21:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области вступил в силу запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Под запрет попали все дроны, за исключением принадлежащих органам государственной власти. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Отмечается, что использовать БПЛА разрешается только «органами государственной власти, подведомственными им организациями, иными предприятиями или организациями по договору с органами государственной власти».

Сообщается, что губернатор подписал указ об ограничениях 31 декабря 2022 года. Запрет установлен до окончания базового режима готовности.

Напомним, базовый режим готовности в Оренбургской области действует с 19 октября 2022 года и введён на основании указа президента России Владимира Путина.