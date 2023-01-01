Бразилиа, 1 января, 2023, 20:33 — ИА Регнум. В Бразилии мужчина с ножом и взрывным устройством пытался попасть на инаугурацию нового президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Полиция задержала его, пишет агентство Reuters со ссылкой на сотрудника военной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

«Алан Кампус из военной полиции Бразилиа заявил Reuter, что бразильская полиция задержала мужчину с взрывным устройством и ножом, который пытался проникнуть на эспланаду в Бразилиа на инаугурацию избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы», — говорится в материале агентства.

Напомним, инаугурация избранного президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы состоялась 1 января в столице страны. В церемонии участвовала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. В ходе встречи с бразильским лидером она передала письменное послание президента РФ Владимира Путина.