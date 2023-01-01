Бразилиа, 1 января, 2023, 20:12 — ИА Регнум. Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил стремление налаживать сотрудничество с Россией и готов запустить работу комиссии высокого уровня с РФ, которая не проводилась несколько лет. Об этом 1 января сообщила по итогам встречи с ним председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Government.ru Экс-президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Силва

«Вновь избранный президент подтвердил готовность и заинтересованность перезапустить российско-бразильские отношения с точки зрения наращивания объемов торгово-экономического сотрудничества в научной сфере, в технической сфере, в сфере природоохранной и в иных», — заявила Матвиенко.

Как отметила спикер Совфеда, важно, что и Россия, и Бразилия видят будущее мироустройства в соблюдении принципов справедливости и многополярности.

Напомним, Валентина Матвиенко с визитом побывала в Бразилии по случаю инаугурации нового президента страны Лиуса Инасиу Лулы де Силвы, состоявшейся 1 января.