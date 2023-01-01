Вашингтон, 1 января, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Странам Европы придётся пережить суровые зимы в связи решением отказаться от российского топлива. Об этом 1 января телеканалу CBS заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

При этом она похвалила европейцев за согласие терпеть невзгоды ради того, чтобы добиться энергетической независимости от России. Георгиева верит, что этот результат будет достигнут.

«Мы видим реакцию Европы на энергетический шок и понимаем, что Европа действительно движется к независимости от поставок России. Да, грядёт суровая зима, и вероятно, что следующая будет ещё суровее, но независимость от России наступит», — сказала Георгиева.

Напомним, отказ Европы от российского газа частично пытаются заместить США, поставляя сжиженный газ. В октябре президент Франции Эммануэль Макрон отметил. Что американское голубое топливо для европейцев обходится в четыре раза дороже, чем для американских потребителей.