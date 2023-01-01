Москва, 1 января, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Киевские боевики продолжают атаки на населённые пункты Донецкой Народной Республики. 1 января менее чем за час ВСУ нанесли по Донецку четыре удара. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

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Под обстрел попали Кировский и Куйбышевский районы города.

«15:27 ― н. п. Тоненькое ― г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм; 15:28 ― н. п. Галициновка ― г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм; 15:44 ― н. п. Красногоровка ― г. Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 мм; 16:08 ― н. п. Орловка ― г. Донецк (Киевский район): выпущено девять снарядов калибра 155 мм», ― говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Также под огнём ВСУ оказалась Горловка. Обстрелы по населённому пункту зафиксированы в 15 638 и 16:50 со стороны Дзержинска. В общей сложности было выпущено 18 снарядов натовского калибра 155 мм.

Дважды (в 16:10 и 17:40 мск) была обстреляна Макеевка. По городу киевские боевики выпустили девять снарядов калибра 155 мм. Под ударом оказался Черногвардейский район.

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«16:55 ― н. п. Катериновка ― н. п. Майорск: выпущено восемь снарядов калибра 155 мм. 16:56 ― н. п. Тоненькое ― н. п. Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибра 155 мм», ― добавили в представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела боевиками киевского режима города Ясиноватой Донецкой Народной Республики погиб один человек, ещё два мирных жителя ранены.