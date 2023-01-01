Бразилиа, 1 января, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится с визитом в Бразилии, передала избранному президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве послание президента России Владимира Путина. Матвиенко также передала лидеру Бразилии приглашение посетить Россию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Я передала письменное послание президента Российской Федерации глубокоуважаемому президенту Бразилии. И также подтвердила, что мы ждем в Москве, как только позволит его график и как только он сможет реализовать свой визит в Российскую Федерацию», — заявила спикер Совета Федерации.

Напомним, инаугурация нового президента Бразилии Луиса Инасиа Луле да Силвы состоялась 1 января. В торжественной церемонии приняла участие Валентина Матвиенко.