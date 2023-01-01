Каракас, 1 января, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро не будет участвовать в инаугурации нового президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Вместо него Венесуэлу будет представлять на торжественной церемонии председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес. Об этом 1 января пишет издание Antagonista.

Elestimulo.com Николас Мадуро

Инаугурация начнется через несколько часов. Известно, что в Бразилиа заранее прибыли представители Венесуэлы для проработки деталей визита. Также имеется информация о том, что 31 декабря правительство Бразилии сняло запрет на въезд Мадуро в страну и он получил официальное приглашение для участия в инаугурации.

Однако его визит в Бразилию все еще связан с угрозой задержания. За информацию о его месте нахождения США объявили награду в размере $15 млн. Помимо этого, США могут наложить санкции в случае приема борта Мадуро в бразильском столичном аэропорту, чего опасаются обслуживающие его и базу ВВС организации.