Монако, 1 января, 2023, 19:39 — ИА Регнум. 1 января в Монако на стадионе «Луи II» футбольный клуб «Монако» в матче 17-го тура французской Лиги 1 сезона 2022/23 одержал минимальную победу над «Брестом». Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

(сс) Кирилл Венедиктов Александр Головин

Единственный мяч на 54-й минуте встречи забил 26-летний атакующий полузащитник сборной России Александр Головин после передачи Мохамеда Камара. Желтые карточки получили Ноа Фадига, Элис Бен Сегир, Ислам Слимани, Матиас Перейра Лаге, Пьерр Лис-Мелу, Александр Головин и Маланг Сарр.

Составы команд:

«Монако»: Нюбель, Вандерсон (Агилар, 70’), Марипан, Дисаси, Энрике (Сарр, 88’), Камара, Фофана, Головин (Якобс, 79’), Диатта (Мартинш, 70’), Сегир (Боаду, 79’), Эмболо.

«Брест»: Бизот, Шардонне, Уронен (Дюверт, 80’), Эрей, Фадига, Магнетти (Белькебла, 80’), Камара (Лаге, 70’), Лис-Мелу, Онора, Кастильо (ле Дурон, 12’), Слимани (Мунье, 70’).

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