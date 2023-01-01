Москва, 1 января, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Синоптики предупредили москвичей о сильных морозах на Рождество, сообщает 1 января центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мороз

По данным синоптиков, 3 января ожидаются снегопады, местами переходящих в ледяные дожди. Дневная температура воздуха в Москве будет варьироваться от −2 до +3 градусов, а 4-го и 5 января температура начнет понижаться. Ночью 5 января ожидается от −5 до −10 градусов, днем температура воздуха будет составлять до −8 градусов.

Синоптики предупреждают, что 6 января похолодание начнет резко усиливаться.

«В течение суток уже до −12…−17°, вечером до −20°», — говорится в сообщении центра погоды «Фобос».

В Рождество, 7-го января, ударят настоящие рождественские морозы.

«В сумерках до −20…−25°, местами −25…−30°, в светлое время суток −15…−20°. Так же аномально холодно будет и 8 января», — предупреждает «Фобос».

«С наступлением первой рабочей недели холод отступит», — обещают синоптики.

Как передавало ИА REGNUM, ране портал «Метеоновости» сообщил, что в Центральной части России во второй день наступившего года ожидаются ливни и снег.

Читайте также: Жителей Центральной части России предупредили о гололедице на дорогах