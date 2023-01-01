Москва, 1 января, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Российские туристы предпочитают для поездок в январе города России. Таких оказалось 55%. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Отметим, что эксперты анализировали поисковые запросы с вылетом в период с 1 по 31 января.

«Среди российских городов путешественники чаще всего ищут билеты в Москву на столицу приходится 20,5% поисковых запросов пользователей сервиса. На втором месте Сочи, перелёты в который рассматривают 12,4% клиентов, планирующих поездки заранее», ― говорится в сообщении сервиса, на который ссылается РИА Новости.

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Также в тройке лидеров ― Санкт-Петербург. Им интересовались 10,9% российских туристов.

На сегодняшний день средняя стоимость билета в эти города составляет 7,4 тысячи, семь тысяч и 7,5 тысячи рублей соответственно.

Также в список популярных городов России вошли Минеральные воды (3.9% запросов), Калининград (2,9%), Казань (2,7%), Екатеринбург и Махачкала (по 2,6%), Уфа (2,5%) и Новосибирск (2,4%).

Остальные пользователи рассматривают зарубежные поездки. Одним из популярных направлений на январь является Турция. Так, на Стамбул приходится 12,5% запросов. Также многие интересуются перелетами в Ереван и Пхукет.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова заявила, что внутренний туризм в России в 2022 году пережил второе рождение. По её словам, количество путешественников увеличилось в несколько раз, особенно по направлениям на Алтай и Камчатку. Этой зимой на новогодние праздники ожидается не менее плотный туристический поток.