Талдыкорган, Казахстан, 1 января, 2023, 19:38 — ИА Регнум. В результате опрокидывания автомобиля в Жетысуской области юго-востоке Казахстана 1 января погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным ведомства, авария произошла на десятом километре трассы Талдыкорган — Уштобе. Погибли 42-летний водитель и 35-летняя женщина.

Предположительно причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением. По данному инциденту начато досудебное расследование.

Стоит отметить, что в ряде областей Казахстана с 31 декабря 2022 года сохраняются сложные условия движения на дорогах из-за плохой снегопада и гололедицы. По прогнозам синоптиков, ситуация сохранится до 4 января.