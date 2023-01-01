Кишинёв, 1 января, 2023, 19:37 — ИА Регнум. В Молдавии в новогоднюю ночь на 1 января дежурили 2 тыс. сотрудников полиции, которые следили за порядком, в том числе, изымали у жителей пиротехнику. Об этом сообщает пресс-служба генерального инспектората полиции (ГИП) республики.

Алексей Колчин ИА REGNUM Фейерверк

«Изъято более 537 пиротехнических изделий различных категорий, возбуждено более 700 дел о правонарушениях за использование пиротехнических изделий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки правоохранители в Молдавии пресекли 37 случаев продажи пиротехники, из которых в семи случаях торговали магазины, а в 30 — физические лица.

Напомним, власти Молдавии запретили использовать пиротехнику, за исключением мелких изделий, на время действия режима чрезвычайного положения, которое в стране продлевают с начала Россией спецоперации по денацификации Украины. При этом, по данным молдавских СМИ, в новогоднюю ночь в Кишинёве всё равно запускали фейерверки и салюты.