Грозный, 1 января, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова направил в новые регионы России новогодние подарки для детей. Гуманитарный груз доставлен накануне праздника в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Херсонскую и Запорожскую области. Об этом сообщил 1 января в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

По его словам, только в одну Донецкую Народную Республику было доставлено 12 тыс. подарков.

«Мне очень приятно, что в этот праздничный день нам удалось осчастливить этих детей, которые в столь юном возрасте стали свидетелями мрачных событий. Безусловно, их улыбки — лучшая для нас награда», — поделился Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни выразил благодарность своей матери Аймани Кадыровой за то, что она подарила юным соотечественникам эти счастливые моменты.