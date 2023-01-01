Лондон, 1 января, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Великобритания не будет импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из России. Об этом сообщило министерство иностранных дел Соединённого Королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Уточняется, что импорт прекращён с 1 января 2023 года.

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«Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа», ― указано в сообщении британского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Великобритания и США находятся на финальной стадии согласования сделки по поставкам в Соединённое Королевство американского сжиженного природного газа (СПГ).

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Осведомлённые источники The Daily Telegraph уточнили, что договоренности о партнерстве между Лондоном и Вашингтоном подразумевают поставку до 10 млрд кубометров СПГ. Окончательные объёмы поставок голубого топлива пока не согласованы. При этом не исключается, что реальные объёмы поставок СПГ не будут оглашаться публично.

Напомним, в 2022 году Соединённое Королевство импортировало 3,12 млрд куб. м российского газа ― 4% от общего объёма потребления этого вида топлива.