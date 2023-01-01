Москва, 1 января, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Первое января в Москве стало самым теплым за историю с момента сбора метеорологической статистики. Об этом в интервью ТАСС 1 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Марина Каширская ИА REGNUM Оттепель

«Температура в Москве достигла 4,3 градуса тепла вечером. Таким образом, установлен новый рекорд тепла для 1 января», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущий рекорд был зафиксирован в 1973 году. Тогда температура воздуха составляла 4,2 градуса тепла.

Ранее сообщалось, что жителей Центральной части России объявили о предстоящем холодном атмосферном фронте, а также гололедице на дорогах.