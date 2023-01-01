Тегеран, 1 января, 2023, 18:54 — ИА Регнум. В иранском городе Исфахан в результате вооруженного столкновения с участниками беспорядков погиб сотрудник сил правопорядка Ирана. Об этом 1 января сообщает агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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Уточняется, что граждане незаконно вышли на протесты вечером 31 декабря перед пунктом полиции Семирам в городе Исфахан, а также в ряде других районов этого города.

Для обеспечения безопасности в городе были задействованы силы безопасности и правоохранительные органы. После этих беспорядков сотрудник Басидж Мохсен Резаи был застрелен вооружёнными антиправительственными преступниками, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Иране начались в августе 2022 года из-за гибели в полицейском участке 22-летней девушки Махсы Амини, которую задержала полиция нравов за якобы неправильное ношение хиджаба. Власти сообщили, что смерть наступила в результате сердечного приступа. Однако жители республики не поверили этому объяснению и вышли на улицы.

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В ходе протестов, по данным МВД Ирана, за три месяца погибли не менее 200 человек, в том числе из числа сотрудников правоохранительных органов.