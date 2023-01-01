Манила, 1 января, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Более 280 авиарейсов не смогли прибыть и вылететь из Манилы, столицы Филиппин, передает BFM TV.

MARK R. CRISTINO/EPA/ТАСС Аэропорт Манилы

Тысячи путешественников оказались в затруднительном положении на Филиппинах после того, как «потеря связи» в главном аэропорту, Маниле, привела к отмене, задержке или изменению маршрута сотен рейсов. По данным аэропорта, в сложно положении оказались 56 000 пассажиров.

Проблема возникла по мере того, как многие путешественники возвращались в столицу во время рождественских и новогодних праздников, после чего в аэропортах стали происходить беспорядки, где тысячи людей пытались узнать, когда их рейс сможет вылететь. Другие пассажиры на борту самолетов ждали несколько часов, прежде чем сойти на землю.

Официальные лица аэропорта не сообщили подробностей о происхождении проблемы, но перевозчик Cebu Pacific объяснил в уведомлении своим клиентам, что это было связано с «потерей связи».

Система управления воздушным движением на Филиппинах была частично восстановлена утром 1 января.