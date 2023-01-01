Тель-Авив, Израиль, 1 января, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, провел в качестве главы кабмина первую встречу с главой израильской разведки «Моссад» Давидом Барнеа. Об этом сообщает канцелярия израильского премьера.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Премьер-министр получил доклад по всему спектру оперативных и разведывательных вопросов «Моссад» в целом и по иранскому вопросу в частности», — говорится в сообщении.

Нетаньяху на своей странице в Twitter выложил снимок с Барнеа, сделанный в ходе их встречи, добавив комментарий о предстоящей огромной работе на благо безопасности Израиля.

Напомним, 29 декабря 2022 года парламент Израиля высказался за доверие кабинету министров во главе с Биньямином Нетаньяху — лидером правой партии «Ликуд», после чего новый премьер принял присягу.