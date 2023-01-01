Баку, 1 января, 2023, 19:07 — ИА Регнум. В Баку скончался пятый человек в результате столкновения двух легковых автомобилей 1 января. Об этом сообщает пресс-служба МВД Азербайджана

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла возле стадиона «Шафа. По предварительным данным, Mercedes при нарушении правил манёвра въехал в препятствие и его вынесло на середину дороги, где в автомобиль сзади въехал Toyota Prius.

На месте погибли три человека, двоих увезли в больницу. Ранее сообщалось, что один из пострадавших скончался. Впоследствии врачи не смогли спасти и второго.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.