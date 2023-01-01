Вашингтон, 1 января, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Нет оснований, утверждать, что Россия проиграла противостояние с киевским режимом, а в НАТО скоро могут не выдержать и начать давить на Киев, требуя подписать мирное соглашение. Об этом заявил эксперт CNN Ник Патон Уолш в статье, опубликованной 1 января.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«НАТО может потерять терпение и начать нервничать из-за поставок оружия и искать экономическую целесообразность в ущерб долгосрочной безопасности, настаивая на невыгодном для Киева мире», — говорится в статье.

Автор отмечает, что пока этот вариант кажется маловероятным.

Напомним, США и страны НАТО поставляют киевскому режиму вооружение и технику с начала Россией спецоперации по денацификации Украины. Кроме того, бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что Запад использовал Минские соглашения, чтобы иметь время для вооружения ВСУ.