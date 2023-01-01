Нижний Новгород, 1 января, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Вторым лотерейным лотерейным миллиардером в России стал житель Нижнего Новгорода, выигравший в новогоднем розыгрыше «Русского лото» один миллиард рублей. Об этом сообщил распространитель гослотерей «Столото».

Elena Mayorova/Global Look Press Выигрыш

«По итогам новогоднего, 1473-го тиража «Русского лото» в России появился второй лотерейный миллиардер, по предварительным данным, им стал участник из Нижнего Новгорода», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Румынии житель Рымнику-Вылча выиграл в государственную Рождественскую лотерею 45 тысяч долларов.