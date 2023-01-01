Москва, 1 января, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приучает Украину и Запад к необходимости вести долгую войну с Россией, считает сенатор Григорий Карасин.

Gospmr.org Григорий Карасин

«Столтенберг упрямо приучает Украину и Запад к необходимости вести долгую войну с Россией», — рассуждает Карасин в телеграм-канале.

Трудно сказать, в чём он реально заинтересован, отметил парламентарий.

«То ли в дополнительном финансировании НАТО, то ли в дополнительной подкрутке Киева биться до последнего украинца», — указал сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал государства, входящие в альянс, продолжить поставки вооружения Украине. «Это может показаться парадоксальным, но военная поддержка Украины — это кратчайший путь к миру», — сказал Столтенберг агентству DPA.

Пентагону в 2023 году будет необходимо пополнить истощившиеся запасы вооружённых сил США и провести модернизацию вооружения, на основе данных, полученных в ходе конфликта на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 30 декабря на сайте американского журнала Breaking Defense, специализирующегося на новостях об оборонных технологиях и стратегии.