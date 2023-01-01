Москва, 1 января, 2023, 18:21 — ИА Регнум. В Центральной части России во второй день наступившего года ожидаются ливни и снег. Об этом 1 января сообщает портал «Метеоновости».

kentdufault Гололед

«В предстоящую ночь через Центральную Россию пройдет холодный атмосферный фронт, ― говорится в сообщении. ― Аномальная оттепель, ознаменовавшая собой старт года, начнёт пятиться, и уступит место заморозкам».

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Утром 2 января температура воздуха начнёт опускаться, и вся «выпавшая снежно-водяная каша станет замерзать». На тротуарах станет скользко.

«Образуется гололедица с толщиной льда до 2–7 мм», ― добавили синоптики.

Ранее по теме: МЧС предупредило о похолодании и сильном ветре в Москве

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МЧС распространило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды в Москве в ночь на 2 января. Холодный атмосферный фронт принесёт в столицу похолодание, которое будет сопровождаться сильным ветром и осадками в виде дождя и мокрого снега. Это приведет к сильной гололедице утром и днём 2 января.