Тегеран, 1 января, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы Ирана провели учения «Зульфикар-1401» в Ормузском проливе, Индийском океане, а также на полигоне на суше с использованием стратегических бомбардировщиков, мотострелковых, бронетанковых и механизированных подразделений, систем ПВО и кораблей. Об этом 1 января сообщает агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По данным журналистов, учения начались в ночь на 30 декабря и проводились в течение трёх дней. На третий день учений военнослужащие отрабатывали уничтожение беспилотника.

«ПВО использовали ракетный комплекс «Талаш», чтобы сбить беспилотник над международными водами на расстоянии 150 километров и на высоте 25 000 футов, который был запущен для имитации враждебной атаки на уязвимые объекты на юге Ирана», — говорится в сообщении.

Кроме того, в последний день учений подводная лодка ВМС Ирана впервые выпустила торпеду отечественного производства «Миад».