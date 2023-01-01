Берлин, 1 января, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич Эггер планирует совершить визит в Россию. Однако сроки поездки пока не определены. Об этом Сполярич Эггер сообщила в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

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«Я поеду в Москву», ― сказала она.

Сполярич Эггер указана на важность вести диалог с Россией «на всех уровнях». Она подчеркнула, что нужны контакты на местах, чтобы иметь возможность «получить гарантии безопасности на месте, чтобы направлять представителей для посещения заключённых».

«Все государства должны помнить, что только соблюдение международного гуманитарного права, международных соглашений и Устава ООН гарантирует мир и стабильность», ― отметила глава МККК.

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Как сообщало ИА REGNUM, предшественник Сполярич Эггер на посту президента Международного комитета Красного Креста Петер Маурер посетил с визитом Москву в марте 2022 года. С российской стороной он обсудил требующие решения неотложные гуманитарные проблемы.