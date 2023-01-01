Москва, 1 января, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Военнослужащим соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), отличившимся в ходе спецоперации, вручили госнаграды, сообщает Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По сообщению ведомства, ордена Мужества, медали «За отвагу» и знаки отличия Георгиевский крест вручили офицерам, сержантам и рядовым состава соединения.

Награждение состоялось вблизи памятника «Воинам-землякам». Командование не случайно выбрало именно это место.

«Ребята чувствуют принадлежность к героям былых времен, когда получают награды в таких знаковых местах. Это событие добавляет сил нашим воинам, чтобы двигаться дальше и приближать Победу», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы Российской Федерации за минувшие сутки уничтожили шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Запорожской области и Донецкой Народной Республике (ДНР).

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