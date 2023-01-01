Москва, 1 января, 2023, 17:52 — ИА Регнум. За 2022 года шестью действующими ветряными электростанциями (ВЭС) компании «Новавинд» (ветроэнергетический дивизион государственной корпорации по атомной энергии «Росатом») было выработано свыше 1,94 МВт∙ч электроэнергии. Об этом 1 января сообщает пресс-служба компании.

Сергей Мальгавко/ТАСС Ветряные электростанции

«В 2022 году АО «Новавинд» подтвердило статус лидера ветроэнергетического рынка страны: шесть действующих ветроэлектростанций в Республике Адыгея, Ставропольском крае и Ростовской области общей мощностью 720 мегаватт выработали свыше 1,94 мегаватт-часов электроэнергии», — говорится в сообщении.

Также указывается, что такой объём выработанной указанными ВЭС способствовал экономии выбросов СО2-эквивалента в объёме более 680 млн тонн (если бы аналогичный объем электроэнергии вырабатывался традиционной генерацией).

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