Германия, 1 января, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Снижения инфляции в Германии в наступившем году не ожидается, она останется высокой. Об этом в интервью газете Bild am Sonntag заявила министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

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«Мы полагаем, что в 2023 году показатель составит 7%, но уже в 2024 году он будет сокращаться», ― указала глава финансового ведомства.

При этом она напомнила, что целью остаются 2%.

«Это должно быть приоритетом и для ЕЦБ, и для нашего правительства. Высокая инфляция на протяжении долгого времени пошатнёт фундамент нашей экономики», ― подчеркнула министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам ведущих немецких аналитических центров в области экономики, валовой внутренний продукт (ВВП) Германии в 2023 году снизится в среднем на 0,8%. Они отмечают, что, вероятнее всего, в 2023 году экономику ФРГ ожидает сокращение из-за «шока от возросших цен на энергоресурсы» и «неопределённости в мировой политике».

При этом больше половины участников опроса, проведённого аналитической компанией YouGov, не верит в снижение инфляции.

Напомним, годовая инфляция в Германии по итогам октября 2022 года выросла на рекордные 11,6%. Инфляция в ФРГ ускорилась по сравнению с 10,9% в сентябре и обновила исторический максимум. В октябре цены в стране выросли на 1,1% после скачка на 2,2% в сентябре.