Берлин, 1 января, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Газ для Германии уже не будет дешёвым, заявил 1 января министр финансов страны Кристиан Линднер, пишет Bild am Sonntag.

Heinrich-Böll-Stiftung Кристиан Линднер

Отметив, что дороговизна газа теперь, вероятно, «станет новой обыденностью», чиновник пояснил, что сжиженный газ дороже российского трубопроводного газа. Причина — в логистике.

Не следует надеяться на то, что газ подешевеет: он никогда не будет таким, каким был при поставках из России. Однако не будет и «разрушительных пиков», выразил надежду Линднер.

Он напомнил о том, что в Германии не задействована такая возможность как добыча сланцевого газа, ведь фрекинг запрещён по экологическим причинам. Но от этого запрета пора отказаться, уверен Линднер, и использовать для добычи нефти и газа свои запасы.

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Напомним, с 15 февраля вступает в силу решение ЕС по потолку цен на газ (на уровне 180 евро за мегаватт-час). На фоне этих изменений, по итогам 2022 года, в европейских странах газ в среднем подорожал на десять процентов.