Донецк, 1 января, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Боевики киевского режима с 2014 года каждый раз наращивают темпы обстрелов населённых пунктов Донецкой Народной Республики в дни больших праздников. Об этом 1 января сообщил ТАСС врио главы ДНР Денис Пушилин.

Официальный сайт Главы ДНР Денис Пушилин

«Мы, увы, ожидали в новогоднюю ночь интенсификации обстрелов со стороны украинского режима, потому что с 2014 года это является их циничной практикой — терроризировать жителей республики во время значимых для нас праздников», — сказал глава республики.

Пушилин сообщил, что 1 января в ходе обстрелов по населённым пунктам ДНР получили повреждения многие гражданские объекты.

Напомним, ранее в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ 1 января, начиная с 10:51, несколько раз обстреливали Донецк, Гольмовский, Горловку, Макеевку и Ясиноватую.