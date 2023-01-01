Париж, 1 января, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в кулуарах двухдневной поездки во французский регион Майотта заявил, что новогодняя ночь во Франции прошла без «заметных происшествий», передает BFM TV.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогоднее украшение на елке

Министр поблагодарил более 90 000 полицейских и жандармов, мобилизованных в новогоднюю ночь на территории страны.

По его словам, в новогоднюю ночь задержали 490 человек. Эта цифра выросла на 11% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, на территории страны зафиксировано на 21% сожженных автомобилей: сожжено 690 автомобилей против 874 в 2022 году.

В штаб-квартире полиции в Париже рассказали, что «ничего примечательного» в столице не произошло. Ведомство довольно, тем, как справились сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, более миллиона человек собрались на Елисейских Полях в Париже, чтобы отпраздновать Новый год.