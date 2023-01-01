Глава МВД Франции: новогодняя ночь прошла без «заметных происшествий»
Глава МВД Франции отметил, что новогодняя ночь в стране прошла без «заметных происшествий»
Париж, 1 января, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в кулуарах двухдневной поездки во французский регион Майотта заявил, что новогодняя ночь во Франции прошла без «заметных происшествий», передает BFM TV.
Министр поблагодарил более 90 000 полицейских и жандармов, мобилизованных в новогоднюю ночь на территории страны.
По его словам, в новогоднюю ночь задержали 490 человек. Эта цифра выросла на 11% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, на территории страны зафиксировано на 21% сожженных автомобилей: сожжено 690 автомобилей против 874 в 2022 году.
В штаб-квартире полиции в Париже рассказали, что «ничего примечательного» в столице не произошло. Ведомство довольно, тем, как справились сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, более миллиона человек собрались на Елисейских Полях в Париже, чтобы отпраздновать Новый год.