Москва, 1 января, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Награды росгвардейцам, встречающим новогодние праздники на своем боевом посту, были вручены командующим группировкой Росгвардии. Об этом 1 января сообщает пресс-служба ведомства.

gov.ru Сотрудники Росгвардии получили награды за выполнение боевых задач в зоне спецоперации

Отмечается, что во время своего выступления перед личным составом, командующий указал, что росгвардейцы активно участвуют в проведении спецоперации с первых дней её проведения и при этом проявляют лучшие свои качества: беспримерную храбрость, стойкость, самоотверженность и мужество.

«Сегодня военнослужащие и сотрудники Росгвардии выполняют серьезные задачи, обеспечивают безопасность нашей страны. Проведение специальной военной операции — это единственно верный путь, чтобы разбить националистов, которые на протяжении восьми лет терроризировали русский Донбасс. Сегодня тяжелое время для всей страны. Но когда народ России един — он непобедим», — заявил он.

Также уточняется, что за заслуги в укреплении законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности государства, а также за проявленную в бою храбрость были награждены: орденом Мужества фельдшер батальона оперативного назначения старший прапорщик Магомед Г., медалью Суворова — командир инженерно-сапёрного взвода старший лейтенант Имам С. и командир отделения взвода связи сержант Денис Ч.

Кроме того, добавляется, что другие отличившиеся в боях бойцы Росгвардии были награждены медалями Жукова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что режим воздушной тревоги был объявлен в Днепропетровской и Харьковской областях на захваченной Киевом территории Украины.