Донецк, 1 января, 2023, 17:35 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в новогоднюю ночь было предотвращено попадание множества снарядов, выпущенных киевскими боевиками. Больших разрушений удалось избежать благодаря работе систем ПВО. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

MOD Russia/Global Look Press Ракетный комплекс «Панцирь-С»

«С нашей стороны активно работала система ПВО — прилетов было бы несоизмеримо больше. Сказалась и слаженная работа наших контрбатарейщиков и артиллеристов, которые не позволяли врагу совершать эти обстрелы безнаказанно», — приводит слова Пушилина ТАСС.

Ранее сообщалось, что 20 декабря Денис Пушилин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал об участившихся обстрелах ДНР со стороны ВСУ. Он попросил усилить противовоздушную оборону в республике.