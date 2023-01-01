Пушилин сообщил о предотвращении множества попаданий снарядов ВСУ 1 января
Пушилин сообщил о предотвращении множества попаданий снарядов ВСУ в новогоднюю ночь
Донецк, 1 января, 2023, 17:35 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в новогоднюю ночь было предотвращено попадание множества снарядов, выпущенных киевскими боевиками. Больших разрушений удалось избежать благодаря работе систем ПВО. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«С нашей стороны активно работала система ПВО — прилетов было бы несоизмеримо больше. Сказалась и слаженная работа наших контрбатарейщиков и артиллеристов, которые не позволяли врагу совершать эти обстрелы безнаказанно», — приводит слова Пушилина ТАСС.
Ранее сообщалось, что 20 декабря Денис Пушилин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал об участившихся обстрелах ДНР со стороны ВСУ. Он попросил усилить противовоздушную оборону в республике.