Саратов, 1 января, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Медбрат скорой помощи в Саратове пострадал в результате нападения. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Он уточнил, что инцидент произошёл во второй половине дня 1 января.

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«В процессе транспортировки пьяного пациента с улицы Политехнической в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 он устроил дебош в машине скорой медицинской помощи, реанимационная бригада седьмой подстанции», ― написал в телеграм-канале глава саратовского минздрава.

В результате травмы получил медбрат. Дебошир нанёс ему резаную рану правой кисти, его состояние оценили как удовлетворительное. О происшествии сообщили в полицию.

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Как сообщал ИА REGNUM, ещё один случай нападения на работников скорой помощи был зафиксирован в Саратове неделю назад. Медицинского работника избил пациент в квартире дома на улице Мичурина.

Уточняется, что пьяный мужчина напал на фельдшера реанимационной бригады седьмой подстанции ГУЗ «Саратовская областная станция скорой медицинской помощи» и нанёс ему несколько ударов кулаком по голове. Несмотря на сотрясение головного мозга, медик отказался от госпитализации.